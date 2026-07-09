L’afa in estate non dà tregua e l’unica soluzione per arrivare a fine giornata “fresche” è quella di munirci di condizionatori, ma non sempre abbiamo la possibilità di installare un impianto fisso a causa dei costi e della mancanza di spazio. Una soluzione che mette d’accordo tutti è il condizionatore portatile, un elettrodomestico più efficiente di un ventilatore e meno ingombrante di un condizionatore. Chiamato affettuosamente anche Pinguino, nome preso in prestito dal modello della De’Longhi che lo ha reso iconico, nel corso degli anni questo apparecchio proprio per le sue caratteristiche ha avuto un boom incredibile. Se stai pensando di comprare un condizionatore portatile, l’unica cosa da fare è andare sul sicuro e acquistare il modello originale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Finalmente è successo: l’originale Pinguino De’Longhi è in offerta e a questo prezzo è il miglior investimento dell’estate

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De'Longhi Pinguino Compact Air Conditioner 6 month update

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