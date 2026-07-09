Fiducia polarizzata
Un sondaggio condotto in 32 paesi rivela che il 56 per cento delle persone si fida degli scienziati, posizionandoli al secondo posto dopo i medici, che raccolgono il 58 per cento di fiducia. I politici ottengono solo il 15 per cento. La percezione della fiducia nella scienza non mostra una crisi globale, ma si evidenzia una polarizzazione tra le diverse figure professionali.
Parlare di una “crisi globale” della fiducia nella scienza è una semplificazione che può rivelarsi controproducente. Secondo un sondaggio condotto in 32 paesi, il 56 per cento degli intervistati si fida degli scienziati, secondi solo ai medici (58 per cento) e molto più avanti dei politici (15 per cento). Un altro studio recente mostra che la maggioranza dei cittadini vorrebbe che i ricercatori partecipassero di più alla vita pubblica e alle decisioni politiche. Ma i segnali di allarme non mancano. Negli Stati Uniti la fiducia nella scienza è sempre più polarizzata sul piano politico ed è in calo tra gli elettori repubblicani, soprattutto dopo la pandemia di covid. 🔗 Leggi su Internazionale.it
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