fiducia polarizzata

Parlare di una “crisi globale” della fiducia nella scienza è una semplificazione che può rivelarsi controproducente. Secondo un sondaggio condotto in 32 paesi, il 56 per cento degli intervistati si fida degli scienziati, secondi solo ai medici (58 per cento) e molto più avanti dei politici (15 per cento). Un altro studio recente mostra che la maggioranza dei cittadini vorrebbe che i ricercatori partecipassero di più alla vita pubblica e alle decisioni politiche. Ma i segnali di allarme non mancano. Negli Stati Uniti la fiducia nella scienza è sempre più polarizzata sul piano politico ed è in calo tra gli elettori repubblicani, soprattutto dopo la pandemia di covid. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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