Il sindaco ha dichiarato che l'area di Bagnoli non presenta danni ambientali. Accanto a lui, il presidente della Regione ha parlato della realizzazione dell'America’s Cup, definendola un sogno che si avvera. Sul palco, anche il ministro dello Sport ha partecipato all’evento con la redazione di Repubblica, senza fornire ulteriori dettagli sui temi discussi.

Sul palco con la redazione di Repubblica il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Roberto Fico, il ministro dello Sport Andrea Abodi. Poi spazio agli organizzatori, a partire da Sport e Salute, la società a cui il governo ha affidato l’America’s Cup, presieduta da Marco Mezzaroma che partecipa all’evento con l’amministratore delegato Diego Nepi Molineris e il chief executive officer di America’s Cup Partnership (Acp), Marzio Perrelli. E i principali sponsor a Napoli della competizione velica: Carlo Pontecorvo (Ferrarelle), Leonardo Massa (Msc), Mario Rubino (Kimbo). Con loro l’amministratore delegato di Gesac, Roberto Barbieri, e il presidente dell’Associazione costruttori di Napoli, Antonio Savarese. 🔗 Leggi su Napoli.repubblica.it

© Napoli.repubblica.it - Fico: “Bagnoli, nessun danno ambientale”. Abodi: “America’s Cup sogno che si realizza”

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