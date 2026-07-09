Arthur Fery ha battuto Flavio Cobolli e si è qualificato per le semifinali di Wimbledon. Domani affronterà Alexander Zverev, numero due del seeding e vincitore del Roland Garros. Fery ha dichiarato di non avere nulla da perdere contro Zverev e di credere in sé stesso.

Arthur Fery non smette di stupire, supera con grande autorevolezza Flavio Cobolli e prosegue la sua straordinaria corsa nel torneo di Wimbledon. Il tennista britannico ha ottenuto il pass per la semifinale e domani tornerà in campo per affrontare Alexander Zverev, testa di serie numero due e recente vincitore del Roland Garros. La capacità di riuscire a credere sempre nelle proprie capacità: “ Ho sempre creduto in me stesso e nel fatto di poter diventare uno dei migliori giocatori del mondo. Ovviamente, essere semifinalista a Wimbledon è un’altra cosa. Ho affrontato una partita alla volta, senza guardare oltre, e ora eccomi qui.” L’ulteriore... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fery: “Ho sempre creduto in me stesso. Contro Zverev non ho nulla da perdere”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Domenica mi aspetto un Mazza da brividi": "Spal, ho sempre creduto nella rimonta"I giocatori della Spal si preparano con entusiasmo alla partita di domenica contro il Faenza, sperando in una vittoria che possa riaccendere le...

McKennie: «Non ho sentito nulla di quello che sta succedendo a Torino, ma ho sempre fiducia nella mia Juve»McKennie ha dichiarato di non essere al corrente delle recenti vicende legate alla Juventus.

Temi più discussi: Arthur Fery non smette di credere: Sono pronto per Zverev, non ho nulla da perdere; Wimbledon, Fery: Sapevo di poter battere Cobolli. Ora sfida Zverev: Non ho nulla da perdere; RECAP Day 10: Zverev schianta Fritz, Noskova raggiunge Kostyuk; Wimbledon, Fery: Domenica è il mio compleanno, sarebbe magnifico festeggiare sul Centrale.

Fery: Ho sempre creduto in me stesso. Contro Zverev non ho nulla da perdereArthur Fery non smette di stupire, supera con grande autorevolezza Flavio Cobolli e prosegue la sua straordinaria corsa nel torneo di Wimbledon. Il ... oasport.it

Wimbledon 2026, Fery: Non ho mai smesso di credere in me stesso. Zverev? È di un altro livelloLe parole di Arthur Fery nella conferenza stampa dopo la vittoria nei quarti di finale di Wimbledon 2026 contro Flavio Cobolli ... spaziotennis.com