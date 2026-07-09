Fery | Ho sempre creduto in me stesso Contro Zverev non ho nulla da perdere

Da oasport.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arthur Fery ha battuto Flavio Cobolli e si è qualificato per le semifinali di Wimbledon. Domani affronterà Alexander Zverev, numero due del seeding e vincitore del Roland Garros. Fery ha dichiarato di non avere nulla da perdere contro Zverev e di credere in sé stesso.

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Arthur Fery non smette di stupire, supera con grande autorevolezza Flavio Cobolli e prosegue la sua straordinaria corsa nel torneo di Wimbledon. Il tennista britannico ha ottenuto il pass per la semifinale e domani tornerà in campo per affrontare Alexander Zverev, testa di serie numero due e recente vincitore del Roland Garros. La capacità di riuscire a credere sempre nelle proprie capacità: “ Ho sempre creduto in me stesso e nel fatto di poter diventare uno dei migliori giocatori del mondo. Ovviamente, essere semifinalista a Wimbledon è un’altra cosa. Ho affrontato una partita alla volta, senza guardare oltre, e ora eccomi qui.” L’ulteriore... 🔗 Leggi su Oasport.it

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