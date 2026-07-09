Ferrari da mezzo milione usata come scivolo da 4 bambini | il video della bravata che costerà cara ai genitori

Quattro bambini hanno utilizzato una Ferrari 488 Gtb parcheggiata in strada come scivolo. La vettura, del valore di circa 500.000 euro, si trovava a Kunming, in Cina. I bambini sono saliti sul veicolo e vi si sono divertiti scivolando lungo la carrozzeria. Non sono stati segnalati danni immediati all’auto, e non ci sono informazioni su eventuali conseguenze legali per i genitori dei bambini. La vettura rimane in posizione, senza ulteriori dettagli sulla sua condizione.

Roma, 9 luglio 2026 – Un bolide rosso fiammante, bello da usare come parco giochi. A Kunming, il capoluogo dello Yunnan, in Cina, una Ferrari 488 Gtb parcheggiata in strada ha attirato l’attenzione di quattro bambini che invece di limitarsi a guardarla e a sognare un giorno di guidarla, l’hanno usata come uno scivolo. Un paio di loro si sono arrampicati fino sul tetto della supercar, per poi scivolare giù sul parabrezza mentre altri due amici si sono avvicinati alla vettura con dei bastoni, toccandola e girandoci attorno. Un gioco irrituale che ha inevitabilmente avuto conseguenze. Quando il proprietario è tornato a prendere la macchina, i piccoli teppisti non c’erano più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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