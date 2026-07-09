Fermiamoli Avellino si mobilita contro la caccia | l’appello

A Avellino, si è svolta una mobilitazione contro la caccia. Diverse associazioni, comitati e realtà sociali, culturali, ambientaliste e animaliste hanno promosso un appello per chiedere di fermare le attività venatorie. L'iniziativa si rivolge a tutte le organizzazioni locali, sottolineando che la natura non deve essere considerata un bersaglio. La richiesta mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità sulla questione.

Tempo di lettura: 2 minuti Appello alle associazioni, ai comitati, alle realtà sociali, culturali, ambientaliste e animaliste dell’Irpinia La natura non è un bersaglio. La fauna selvatica è patrimonio di tutte e tutti. Il DDL Caccia rappresenta un grave attacco agli animali selvatici, alla biodiversità, alla sicurezza delle persone e ai principi di tutela dell’ambiente e degli animali sanciti dalla Costituzione. Dopo l’approvazione in Senato, il testo passa ora alla Camera. È il momento di far sentire con forza anche la voce dell’Irpinia: una terra ricca di boschi, aree naturali, biodiversità e comunità che vivono ogni giorno il rapporto con l’ambiente e il territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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