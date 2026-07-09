fermati siediti fai meditazione

Una persona si è seduta e ha praticato meditazione, secondo quanto riferito. La pratica è stata svolta in un momento di pausa, senza indicazioni su durata o luogo specifico. La meditazione viene descritta come un metodo per affrontare le emozioni, che influenzano il sistema nervoso autonomo, responsabile di molte funzioni involontarie del corpo. Nessun dettaglio su altri aspetti della vicenda è stato fornito.

Ad ogni età siamo soli, e le vicende della vita entrano dentro di noi condizionando la nostra salute e il nostro senso di benessere. Emozioni positive o negative agiscono sul sistema nervoso autonomo, svincolato dalla nostra volontà. Consiglio di praticare la meditazione ogni giorno per riprendere “contatto” con se stessi e con il proprio corpo. La meditazione è una pratica che aiuta a raggiungere uno stato di pace interiore, perché attiva il sistema nervoso autonomo nella sua componente parasimpatica, che genera benessere psico-fisico. Si pratica rimanendo in una posizione comoda, con la schiena dritta, focalizzando l’attenzione sulla respirazione, lasciando andare i pensieri che sorgono e tornando al respiro quando ci si accorge di essersi distratti. 🔗 Leggi su Lortica.it

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