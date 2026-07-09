Il titolo del libro è La bambina che nessuno vedeva. Quando ha capito che quella bambina invisibile continuava ad abitare dentro di lei, anche dopo l’adozione? «Credo di averlo capito molto più tardi di quanto pensassi. Per anni ho creduto che l’adozione avesse chiuso un capitolo e ne avesse aperto un altro completamente nuovo. Avevo una famiglia che mi amava, una casa, una sicurezza che non avevo mai conosciuto. Eppure, dentro di me, continuava a vivere quella bambina che aveva imparato a non occupare spazio, a non fare rumore, a osservare il mondo senza sentirsi davvero parte di esso. L’ho riconosciuta ogni volta che avevo paura di essere un peso per gli altri, ogni volta che sentivo il bisogno di meritarmi l’amore invece di riceverlo semplicemente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fatima Sarnicola: «In orfanotrofio avevo imparato a non piangere perché sapevo che non sarebbe servito a nulla. L'adozione non salva, ma accoglie»

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