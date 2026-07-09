Fari puntati sulle rievocazioni In Regione si celebra la tradizione
Nella sede dell’Assemblea legislativa delle Marche si è svolta una conferenza stampa per presentare due rievocazioni storiche di rilievo. L’evento ha coinvolto rappresentanti regionali e organizzatori, illustrando dettagli sulle manifestazioni programmate e le date di svolgimento. La conferenza ha fornito informazioni sui percorsi, le modalità di partecipazione e le collaborazioni con enti locali e associazioni. Nessun altro dettaglio su contenuti specifici o partecipanti è stato reso noto.
Ieri ad Ancona nella sede dell’Assemblea legislativa delle Marche si è tenuta una conferenza stampa per presentare due tra le più importanti rievocazioni storiche della provincia di Pesaro e Urbino: il Palio del Conte di Frontone e il Palio dei Conti Oliva di Piandimeleto L’iniziativa, promossa dal consigliere regionale Nicolò Pierini, ha visto la partecipazione del Vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Rossi e della consigliera regionale Micaela Vitri. "Questi appuntamenti rappresentano momenti fondamentali per il nostro entroterra – ha dichiarato il consigliere regionale Nicolò Pierini – perché valorizzano la storia, l’identità e il grande impegno volontario delle comunità locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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