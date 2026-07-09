fari puntati sulle rievocazioni in regione si celebra la tradizione

Notizia in breve

Nella sede dell’Assemblea legislativa delle Marche si è svolta una conferenza stampa per presentare due rievocazioni storiche di rilievo. L’evento ha coinvolto rappresentanti regionali e organizzatori, illustrando dettagli sulle manifestazioni programmate e le date di svolgimento. La conferenza ha fornito informazioni sui percorsi, le modalità di partecipazione e le collaborazioni con enti locali e associazioni. Nessun altro dettaglio su contenuti specifici o partecipanti è stato reso noto.