Stasera, dalle 18.30 alle 20, nella sala oratorio di Palazzo dei Musei, si tiene il primo incontro pubblico di ’Facciamo largo’. Si tratta di un percorso partecipativo dedicato alla riqualificazione e valorizzazione di piazza Sant’Agostino. L’evento prevede un talk su temi legati al verde e alle piazze europee, coinvolgendo cittadini e stakeholder interessati al progetto.

Stasera dalle 18.30 alle 20 alla sala oratorio di Palazzo dei Musei si svolge il primo appuntamento pubblico di ’Facciamo largo’, il percorso partecipativo per la riqualificazione e valorizzazione di piazza Sant’Agostino. L’incontro avrà come tema ’Verde, trasformazioni e piazze europee’: alberi, fontane, pavimentazioni drenanti non sono solo questioni estetiche, ma cambiano la temperatura percepita, la qualità dell’aria, la voglia di stare all’aperto. E in molte città europee, piazze che erano abbandonate o dominate dalle auto sono diventate luoghi dove le persone vogliono davvero stare. Quello in programma sarà un talk su esperienze reali di trasformazione urbana per allargare l’orizzonte di quello che è possibile anche a Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Facciamo largo’ parte col talk su verde e piazze europee

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PLANE EATER der FILM: Das Ende von Vlad und Niki! (Ganze Geschichte)

Notizie e thread social correlati

Milano Football Week, si parte col botto: Capello e tanti big tra talk, tornei e voglia MondialeDurante la Milano Football Week, che si svolge alla CityLife, si sono tenuti eventi con molti protagonisti del calcio.

Summit campo largo a tavola, Renzi non c’è: “Arrabbiati? E perché? Non facciamo parte di questo gruppo di sinistra-sinistra”Un gruppo di politici ha pubblicato sui social un selfie scattato in un ristorante romano, condividendo l’immagine con i loro follower.

Si parla di: ’Facciamo largo’ parte col talk su verde e piazze europee; Campo largo, prima piazza a Napoli. Parte la corsa per vincere nel 2027.

’Facciamo largo’ parte col talk su verde e piazze europeeStasera dalle 18.30 alle 20 alla sala oratorio di Palazzo dei Musei si svolge il primo appuntamento pubblico di ... ilrestodelcarlino.it