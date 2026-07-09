Fabio Fognini ha espresso il suo augurio a Novak Djokovic di vincere il 25° titolo Slam, definendolo una persona di grande valore. L’italiano è tornato a partecipare a Wimbledon, a un anno dalla fine della sua carriera nel tennis professionistico. Attualmente, Fognini è impegnato nel torneo, senza ulteriori dettagli sul suo percorso o risultati.

Fabio Fognini è tornato a Wimbledon a un anno di distanza dalla conclusione della sua carriera professionistica. L’italiano, ora impegnato nel torneo delle leggende, ha colto l’occasione di un’intervista con Sportklub per raccontare la sua vita lontano dal circuito, riflettere sulle sfide della paternità, sulla crescita di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner e sullo Slam numero 25 che Novak Djokovic continua a perseguire. Un anno ricco di cambiamenti dopo la fine della carriera agonistica: “ La prima cosa che posso dire è che il tempo vola incredibilmente, davvero”, ha spiegato. L’italiano afferma di aver praticamente messo via la racchetta da quando si è ritirato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Fabio Fognini: “Auguro a Djokovic di vincere il 25° Slam, è una gran persona”

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