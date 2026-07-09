Ex Marchetti da demolire | il futuro è un’incognita
Il ridisegno urbanistico del quartiere Saline compie un passo definitivo, portando con sé interrogativi e timori per il futuro della comunità locale. La Giunta comunale ha infatti deliberato formalmente l’abbattimento della vecchia sede della scuola media "Marchetti" e della vicina scuola dell’infanzia "Arcobaleno" situata in viale dei Gerani. La decisione arriva dopo il completamento e l’inaugurazione del nuovo, tecnologico campus scolastico omonimo alle Saline, che ha permesso il trasferimento sicuro di studenti e personale docente. La demolizione cancella fisicamente un pezzo di storia della città. Per decenni, le aule della "Marchetti" in viale dei Gerani hanno rappresentato il baricentro educativo e sociale per intere generazioni di senigalliesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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