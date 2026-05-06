Un progetto per il futuro riguarda l’area della ex Gkn di Campi Bisenzio, con l’intenzione di demolire l’attuale fabbrica e ricostruire. L’amministratore di una società coinvolta nel piano di concordato ha dichiarato che si prevede di riconvertire il complesso e creare nuovi posti di lavoro. La società ha assicurato un investimento di 22 milioni di euro per portare avanti questa operazione.

"Siamo pronti a riconvertire l’area e dare lavoro a decine e decine di persone". Così Vincenzo Graniglia, amministratore di Idea Group, la società che ha garantito i 22 milioni di euro per il piano di concordato della ex Gkn di Campi Bisenzio. Al momento il piano ha avuto l’ok dal tribunale di Firenze e adesso si passa alla fase della votazione dei creditori (dal 20 giugno al 20 luglio). Nel caso in cui tale piano venga approvato (se raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto) si passa all’omologazione e, quindi, la proposta diventa vincolante per tutti i creditori e inizia la fase in cui l’impresa dà attuazione concreta al piano (pagamenti, ristrutturazione o liquidazione) sotto la vigilanza dei commissari giudiziali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex Gkn, un progetto per il futuro: "Demolire la fabbrica e ripartire. Il complesso è ormai obsoleto"

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