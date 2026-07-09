Ex Ilva il governo convoca i sindacati

Da quotidianodipuglia.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha convocato i rappresentanti sindacali per il 28 luglio alle 11 a Palazzo Chigi, per discutere sulla situazione dell’ex Ilva. La riunione del tavolo permanente si svolgerà in quella data, dopo mesi di richieste da parte delle sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm. La convocazione è stata confermata da fonti sindacali.

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Il governo ha convocato per il 28 luglio, alle ore 11 a Palazzo Chigi, la riunione del tavolo permanente sull’ex Ilva. La decisione, appresa da fonti sindacali, arriva dopo mesi di sollecitazioni da parte di Fim, Fiom e Uilm. A distanza di alcuni mesi, i sindacati avevano rilanciato l’ipotesi di un’autoconvocazione a Palazzo Chigi nel caso in cui l’esecutivo non avesse fissato entro il 15 luglio un incontro sulla vertenza. Il pressing era ripartito a fine febbraio, con i segretari generali Ferdinando Uliano (Fim Cisl), Michele De Palma (Fiom Cgil) e Davide Sperti (Uilm). Già allora le organizzazioni avevano minacciato un’iniziativa analoga, poi rientrata dopo la convocazione del 5 marzo da parte degli uffici del sottosegretario Alfredo Mantovano. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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EX ILVA I SINDACATI AL GOVERNO:SE NON RISPONDE CI AUTOCONVOCHIAMO

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