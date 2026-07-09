Ex Crass troppa gente e poco personale al Cup | utenti mandati a casa Sacco dell' immondizia sulla biglietteria | Numeri esauriti
Alle 9 di ieri mattina, gli sportelli del Cup e della Cassa ticket in un poliambulatorio hanno registrato un afflusso di persone che ha causato caos e disagi. La sala era piena di utenti, molti dei quali sono stati mandati via a causa della mancanza di personale e delle macchinette per i numeri, che non funzionavano. Sul pavimento davanti ai servizi si trovava anche del sacchetto di immondizia abbandonato sulla biglietteria.
ANCONA - Caos ieri mattina agli sportelli Ast dell’ex Crass, tra iperafflusso di persone e macchinette che distribuiscono i numeri fuori uso. La situazione più complicata nei locali che ospitano il Cup e la Cassa ticket del poliambulatorio, che intorno alle 9 esplodevano letteralmente per quanta gente c’era. «A un certo punto ci saranno state ottanta persone» dicono gli operatori. Una condizione insostenibile, tanto per gli utenti in attesa, tra cui molti anziani sfibrati dal caldo intenso di questi giorni, sia per il personale, sotto organico e in questo periodo ulteriormente falcidiato dalle tante assenze per ferie o per malattia. Agli sportelli erano infatti solamente in due e con un’affluenza simile si rischiavano tempi di attesa biblici. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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