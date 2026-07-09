Ex Crass troppa gente e poco personale al Cup | utenti mandati a casa Sacco dell' immondizia sulla biglietteria | Numeri esauriti

Notizia in breve

Alle 9 di ieri mattina, gli sportelli del Cup e della Cassa ticket in un poliambulatorio hanno registrato un afflusso di persone che ha causato caos e disagi. La sala era piena di utenti, molti dei quali sono stati mandati via a causa della mancanza di personale e delle macchinette per i numeri, che non funzionavano. Sul pavimento davanti ai servizi si trovava anche del sacchetto di immondizia abbandonato sulla biglietteria.