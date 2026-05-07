Oggi si giocano le semifinali di ritorno in Europa League e Conference League. Nel torneo continentale maggiore, si affrontano due squadre in un derby, con l’obiettivo di qualificarsi per la finale. Nella competizione secondaria, una formazione cerca di superare lo Strasburgo per mantenere vive le speranze di approdare alla finale. Le partite rappresentano l’ultima fase prima della decisione finale, con tutte le squadre che cercano di ottenere il risultato necessario per avanzare.

Si torna in campo in Europa con le semifinali delle sorelle minori della Champions League. Dopo la vittoria casalinga per 1-0 del Nottingham nel derby di Inghilterra con l’Aston Villa, alle 21.00 al Villa Park la squadra di Unay Emery cerca il riscatto e la rimonta. Per il tecnico spagnolo questa è la sesta semifinale di Europa League in carriera, competizione in cui detiene il record di vittorie: sono quattro le volte in cui ha sollevato il trofeo a fronte di cinque finali giocate. Sempre alle 21.00 ma questa volta in Germania, il Friburgo ospita il Braga dopo la vittoria portoghese per 2-1 dell’andata. Carlos Vicens, ex vice di Guardiola al City, ha condotto la squadra alle semifinali per la prima volta nella sua storia e conduce la sfida nonostante all’andata fossero assenti diversi giocatori, tra cui il capitano Ricardo Horta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: semifinali di ritorno in Europa League e in Conference League

Predicting The ENTIRE Europa & Conference League..

Notizie correlate

Leggi anche: Le partite di oggi: quarti di Europa League e Conference League. Bologna e Fiorentina all’ultima chiamata

Leggi anche: Pronostici di oggi 7 maggio: sfide decisive in Europa e Conference League. Chi andrà in finale in Europa e Conference League?

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Le partite di oggi: via alle semifinali di Europa League e Conference; Coppe europee, dove vedere le partite di oggi in TV (senza italiane); Il tabellone dell'Europa League; Quale partita su TV8 stasera 30 aprile: Europa League e Conference League anche in chiaro e gratis? Dove vedere le semifinali d'andata.

Le partite di oggi: semifinali di ritorno in Europa League e in Conference LeagueIl Rayo vuole fare la storia contro lo Strasburgo in Conference, in Europa League nel derby d’Inghilterra l’Aston Villa cerca il riscatto dopo la gara di andata ... gazzetta.it

Braga, Friburgo, Nottingham Forest, Aston Villa: le date e il programma completo delle semifinali d'Europa LeagueIn archivio i quarti finale, delineate le sfide del penultimo atto: tutte le informazioni sulle gare decisive per la caccia a un pass per la Vodafone Arena di Istanbul ... corrieredellosport.it

Lo scrivo ora: se poco poco andremo in Europa League o peggio ancora in Conference, faremo automaticamente una stagione di me..da anche l'anno prossimo. SEGNATEVELO. - facebook.com facebook

Europa League, il calendario e gli orari delle semifinali #SkySport #SkyUEL x.com