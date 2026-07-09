Prima di acquistare un estrattore o una centrifuga, è importante conoscere le differenze tra i due apparecchi. Gli estrattori sono progettati per estrarre il succo mantenendo più nutrienti, mentre le centrifughe utilizzano una rapida rotazione per separare il succo dalla polpa. La scelta dipende dalle preferenze di utilizzo e dal tipo di frutta o verdura. Entrambi i dispositivi sono disponibili sul mercato e vengono venduti tramite negozi online e fisici.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. È di nuovo quel momento dell'anno: fuori fanno più di 30 gradi e davanti all'ennesimo estratto rinfrescante mela-carota-zenzero pagato 6 euro al bar decidi che il prossimo magari te lo farai a casa. Ed ecco il dilemma: meglio l'estrattore o la centrifuga? Cercare online il prodotto giusto per placare artigianalmente la tua sete di gusto e freschezza in modo sano sembrava un gioco da ragazzi ma il primo bivio ti ha già stroncato. Cosa cambia tra due prodotti che sembrano così simili ma che in realtà nascondono differenze sostanziali – tra le quali il prezzo? Il bello – o il brutto – è che a queste domande non c'è una risposta che vale per tutti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Estrattore o centrifuga, ecco cosa devi sapere prima di fare la scelta che ti svolterà l'estate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Protezione solare, quanto SPF ti serve? Ecco cosa devi sapere, secondo i dermatologiDurante un’estate molto calda, si consiglia di usare una crema solare con un fattore di protezione solare (SPF) adeguato.

Tutto quello che devi sapere prima di fare l’helix piercingUn giovane ha subito un’infezione dopo aver fatto un helix piercing all’orecchio.