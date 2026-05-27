Un giovane ha subito un’infezione dopo aver fatto un helix piercing all’orecchio. Il procedimento è stato eseguito in un centro estetico non autorizzato. Dopo alcuni giorni, si sono manifestati gonfiore, arrossamento e dolore intenso. La persona è stata portata in pronto soccorso, dove le è stata diagnosticata un’infezione batterica. Sono stati prescritti antibiotici e consigliate cure specifiche per ridurre l’infiammazione.

Tra i tanti nomi piercing orecchio, l’ helix piercing è probabilmente uno dei più richiesti. Sta bene praticamente a tutti, è versatile e permette di giocare con combinazioni infinite di gioielli, mini hoop, brillantini e barre minimal. E poi ha quell’estetica un po’ effortless che trasforma anche il look più semplice in qualcosa di molto più interessante. Fa male? Non è proprio questa la parola giusta ma si realizza sulla cartilagine superiore dell’orecchio, lungo il bordo esterno. E proprio perché coinvolge la cartilagine però, richiede più attenzione rispetto al classico foro al lobo. E sì: bisogna anche armarsi di un po’ di pazienza, soprattutto perché ci vuole un po’ di tempo prima che guarisca. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tutto quello che devi sapere prima di fare l’helix piercing

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