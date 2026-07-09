Eros Ramazzotti vede Aurora in abito da sposa per la prima volta | il loro abbraccio vale più di mille parole

Eros Ramazzotti ha incontrato per la prima volta la figlia in abito da sposa, e lo ha abbracciato. Le immagini mostrano il cantante che stringe la mano della ragazza, con un sorriso trattenuto e uno sguardo carico di emozione. La scena è caratterizzata da un momento di intimità e affetto tra padre e figlia, senza bisogno di parole.

Ci sono immagini che non hanno bisogno di parole per emozionare, visto che basta uno sguardo, un sorriso trattenuto o una mano che stringe quella della propria figlia per raccontare tutto. Ed è proprio quello che sta accadendo con il video diventato virale nelle ultime ore, che mostra Eros Ramazzotti mentre vede per la prima volta Aurora Ramazzotti in abito da sposa. Un momento intimo e autentico che ha commosso migliaia di persone, trasformando un ricordo di famiglia in una delle immagini più emozionanti di queste nozze. Il filmato, condiviso dal settimanale Oggi sui social, risale a sabato 4 luglio 2026, il giorno in cui Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati al Castello Xirumi Serravalle, in Sicilia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Il momento in cui Eros vede la figlia Aurora col vestito da sposa per la prima volta

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Aurora Ramazzotti sposa Goffredo Cerza, il matrimonio in Sicilia: l’abito da sogno, la dedica di papà Eros e le parole di mamma MichelleAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati il 4 luglio al Castello Xirumi a Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa.

Temi più discussi: Aurora Ramazzotti canta a sorpresa con il papà Eros al concerto a Torino; Eros Ramazzotti, la dedica d'amore per la figlia Aurora nel giorno del matrimonio; È stata ‘mia figlia’ per dieci anni. La considero un dono: l’ex moglie di Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli presente alle nozze di Aurora; Eros Ramazzotti, la dedica alla figlia Aurora e a Goffredo Cerza per il loro matrimonio: Siete un miracolo, in quest'epoca allo sbando dove tutto sta diventando futile.

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