Ero un soldato gay | la rivelazione inaspettata di Millie Bobby Brown sulla sua presunta vita passata

Millie Bobby Brown ha dichiarato di credere di aver vissuto una vita passata come soldato gay, morto in modo violento durante un conflitto. La attrice ha condiviso questa teoria senza fornire dettagli specifici o prove, mantenendo un tono personale e riflessivo sulla sua convinzione. La rivelazione ha suscitato attenzione sui social media, dove ha commentato il suo legame emotivo con questa supposizione. La protagonista non ha approfondito ulteriormente o spiegato le motivazioni dietro questa credenza.

Millie Bobby Brown ha condiviso una teoria personale decisamente insolita sulla sua presunta vita passata, rivelando di essere convinta di essere stata un soldato gay morto in modo doloroso durante una battaglia. Un racconto curioso che l’attrice di Stranger Things ha fatto con assoluta convinzione durante una recente intervista. L’argomento è emerso nel corso di una conversazione con il collega Louis Partridge per Capital Buzz, pubblicata il 1° luglio 2026. La star britannica ha spiegato di aver maturato questa convinzione osservando una particolare voglia collocata sulla parte bassa della schiena, proprio all’altezza della colonna vertebrale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Millie Bobby Brown e la teoria sulle vite passate: «Ero un soldato gay morto in guerra»L’attrice ha dichiarato di credere di aver vissuto in vite precedenti, affermando di essere stata un soldato gay morto in guerra.

Leggi anche: Millie Bobby Brown e la sua Corvette d'epoca

Argomenti più discussi: Millie Bobby Brown e la teoria sulle vite passate: Ero un soldato gay morto in guerra; Millie Bobby Brown e la teoria sulle vite passate: Ero un soldato gay morto in guerra; Millie Bobby Brown e la teoria sulle vite passate | Ero un soldato gay morto in guerra; L'Italia torna a scaldarsi, oggi 12 bollini gialli. Domani 9 città in allerta arancione.

Millie Bobby Brown pensa di essere stata un soldato gay in un'altra vita reddit