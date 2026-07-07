L’attrice ha dichiarato di credere di aver vissuto in vite precedenti, affermando di essere stata un soldato gay morto in guerra. La sua intervista ha suscitato attenzione per questa convinzione personale, senza ulteriori dettagli sul contesto o le motivazioni. La discussione sulle vite passate si intreccia con le sue opinioni e credenze personali, senza che siano stati forniti elementi di prova o riferimenti a studi scientifici.

Millie Bobby Brown, in una recente intervista, ha condiviso una sua particolare convinzione riguardante le vite passate. Enola Holmes 3 è da poco uscito su Netflix e durante una recente intervista rilasciata a Capital Buzz, la sua protagonista, Millie Bobby Brown, ha catturato l'attenzione dei fan rivelando una singolare convinzione sulla sua esistenza. prima della sua nascita. L'attrice ha infatti dichiarato di credere di aver avuto una vita precedente, e di essere stata un soldato omosessuale, morto in battaglia a causa di una ferita di spada. La teoria della voglia sulla schiena Chiacchierando con il suo co-protagonista di Enola Holmes 3, Louis Partridge, Brown ha spiegato di avere le idee chiarissime su una sua precedente vita e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Millie Bobby Brown e la teoria sulle vite passate: «Ero un soldato gay morto in guerra»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stranger Things Finale Sparks Ninth Episode Rumors | Jadetimes

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Millie Bobby Brown e la sua Corvette d'epoca

Millie Bobby Brown mamma: il video UNICEF sulla genitorialitàUn video pubblicato dall'UNICEF mostra l'attrice e ambasciatrice dell'organizzazione che parla della maternità.

Temi più discussi: Millie Bobby Brown e David Harbour di nuovo insieme per Netflix dopo Stranger Things; Undici e Hopper lasciano Stranger Things per l'Fbi, sempre padre e figlia ma... diversi; Millie Bobby Brown e David Harbour torneranno a recitare insieme nei ruoli di padre e figlia; David Harbour e Millie Bobby Brown insieme in una nuova serie.

Millie Bobby Brown e Louis Partridge fotografati da Myles Pettengill per Interview Magazine x.com

Millie Bobby Brown e David Harbour di nuovo insieme dopo Stranger Things! La nuova serie reddit

Se è ancora viva…: Millie Bobby Brown spiazza tutti sul futuro di Undici in Stranger ThingsMillie Bobby Brown potrebbe non avere ancora chiuso con la sua Undici di Stranger Things: l'attrice ha confessato che le piacerebbe tornare a interpretarla in futuro, ma solo in un momento preciso del ... comingsoon.it

Millie Bobby Brown, la svolta sui social dopo Stranger Things: L'ho fatto per la mia salute mentaleMillie Bobby Brown, star di Stranger Things, ha deciso di dire addio ai social, cancellando tutto, per la sua salute mentale: ecco cosa le è accaduto ... libero.it