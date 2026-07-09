Quando si pensa ai regali istituzionali, vengono in mente piatti commemorativi, cravatte, libri rari. E invece, stavolta, al rientro da un summit che parlava di sicurezza e difesa, i leader si sono ritrovati con un omaggio decisamente fuori copione. Un oggetto che ha fatto alzare più di un sopracciglio e che ha diviso subito le reazioni. Perché non è stato tanto il gesto in sé a far discutere, quanto quello che è successo dopo: c’è chi ha preferito non toccarlo più, lasciandolo dov’era, e chi invece ha scelto di riportarlo in patria seguendo un percorso formale, fatto di documenti e procedure. Una differenza di stile, ma anche di norme e conseguenze. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Erdogan, il regalo folle a Giorgia Meloni: lo ha fatto davvero

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El momento en el que Erdogan pidió a Meloni que dejara de fumar

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