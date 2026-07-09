Ricercatori stanno studiando nuove terapie per l'epilessia farmaco-resistente, concentrandosi sul microbiota intestinale. Si indaga come i segnali provenienti dall’intestino possano influenzare il sistema nervoso centrale. La ricerca punta a individuare modalità di intervento che agiscano sul microbiota per modulare le crisi epilettiche. Finora, non sono stati approvati trattamenti basati su questa relazione, ma le sperimentazioni continuano.

Non si può negare. Esiste, anche se è da decodificare nella sua interezza, una via di comunicazione che collega i segnali provenienti dall’apparato gastro-intestinale a quelli del sistema nervoso. Al centro di questa strada, a proporre una serie di passaggi, ci sarebbe il microbiota per regolare questa comunicazione che avverrebbe in maniera bidirezionale, attraverso diverse strade. Contano le interazioni con il nervo vago, con il sistema nervoso enterico con il sistema immunitario. Senza parlare ovviamente de gli effetti diretti di alcuni metaboliti del microbiota. Insomma: l’asse intestino-cervello-microbiota è un’interazione cruciale perché la disfunzione di questo equilibrio sottile può essere alla base di diverse patologie, diventando l’obiettivo per terapie mirate anche nell’epilessia farmacoresistente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Epilessia farmaco-resistente, si studiano nuove vie per la cura agendo sul microbiota intestinale

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