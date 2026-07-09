Ennio Morricone ha composto le colonne sonore di oltre 470 film, collaborando con registi di fama mondiale. La sua influenza si è estesa oltre il cinema, modificando le tecniche compositive e il modo di creare musica per immagini. La sua attività ha lasciato un segno profondo nel panorama musicale italiano e internazionale, contribuendo a definire nuovi standard e approcci nel settore.

Con oltre quattrocentosettanta film all’attivo e numerose collaborazioni con molti dei più grandi registi mondiali, Ennio Morricone ha riscritto le regole e il modo di comporre colonne sonore e questo, inevitabilmente, ha condizionato anche tutto il panorama musicale nazionale e internazionale. Da “Nuovo Cinema Paradiso” a “C’era Una Volta il West”, da “Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo” a “C’era Una Volta in America”, “La Leggenda del Pianista Sull’Oceano” e “Metti, Una Sera a Cena”, ogni colonna sonora è un viaggio intimo, profondo ed emozionale che rende la pellicola ancora più suggestiva e poetica grazie alle note straordinarie che solo un grande genio come Morricone sa comporre con tanta delicatezza e maestria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ennio Morricone oltre il cinema: come ha influenzato, e cambiato, la musica italiana

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Ennio Morricone si commuove ascoltando in suo brano cantato dai bambini

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