Emozionale presente ambizioso | il nuovo Cardinale piace ma insospettisce Non siamo ancora in luna di miele

Da pianetamilan.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo cardinale è stato presentato, suscitando emozione e interesse tra i tifosi. La squadra si mostra più aperta e vicina ai supporter rispetto al passato, con segnali di trasparenza. Tuttavia, alcuni osservatori rimangono diffidenti, ritenendo che non si possa ancora parlare di una vera svolta. Durante una visita a Milanello, sono stati notati alcuni cambiamenti nelle modalità di comunicazione e gestione del club.

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C'è un'aria nuova che si respira intorno al mondo Milan, una ventata di trasparenza e vicinanza che, fino a poche settimane fa, sembrava pura utopia. Ieri, come sempre, eravamo a Milanello e abbiamo toccato con mano come alcune cose siano cambiate. La giornata di ieri ci riconsegna la figura di un Gerry Cardinale decisamente cambiato: più emozionale, presente, ambizioso. Un leader che ha deciso di metterci la faccia, di fare un profondo esame di coscienza pubblico e di scendere in prima linea. È una metamorfosi che indubbiamente piace e che accettiamo con favore. Tuttavia, siamo altrettanto onesti nel dire che questo improvviso cambio di passo ci lascia circospetti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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