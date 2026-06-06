L'allenatore giovane, ma ambizioso, ha mostrato serietà durante l'ultima conferenza stampa, rafforzando la fiducia dei tifosi. La squadra ha ottenuto risultati positivi nelle ultime partite, sostenuti anche dalla strategia adottata. La società punta a confermare il tecnico per la prossima stagione, evidenziando l’importanza di un progetto che mira a crescere. Nessun cambiamento è stato annunciato finora, ma le decisioni future dipenderanno dai prossimi incontri ufficiali.

Ha trasmesso, ancora una volta, serietà, Silvio Rivetti. Ed è ulteriore testimonianza della bontà di un progetto che, stando alle sue parole, ora proverà a decollare. E si evince un ulteriore dettaglio: la necessità di non commettere un errore. O, almeno, di prendersi il tempo giusto per ponderare la scelta del prossimo allenatore. Non un tecnico di passaggio ma un uomo capace di intraprendere un percorso, di crescere insieme al Modena e di proporre un calcio votato all’attacco, offensivo, coraggioso. E l’identikit descritto da Silvio Rivetti offre, di conseguenza, una sorta di scrematura. Come vi abbiamo raccontato più volte, il Modena sta ricercando una figura giovane, in linea con la filosofia di scouting avviata in questi anni, ambizioso ma consapevole che l’obiettivo si raggiunge gradualmente e non sperperando sul mercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’identikit. Perché Galloppa piace ai gialloblù. Allenatore giovane ma ambizioso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mourinho a SportWeek: «Chivu? Non era un allenatore in campo. Mi piace Lautaro ma Milito…»In un’intervista rilasciata a SportWeek, l’allenatore ha commentato vari aspetti legati alla squadra e ai giocatori.

Il percorso ambizioso di un giovane talento: chi è Alessandro RobbeUn giovane talento ha annunciato un piano ambizioso per affermarsi a livello internazionale.

Si parla di: Roma, rivoluzione Primavera? Guidi verso l'addio, c'è l'idea per il successore; Mercato, la Fiorentina guarda al Mondiale: Dragusin sempre gradito.