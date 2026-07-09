Emergenza sicurezza a Ladispoli | due giovani in ospedale dopo le risse

Due giovani sono stati ricoverati in ospedale dopo risse scoppiate nel centro di Ladispoli. La polizia ha intervenuto per sedare le violenze avvenute tra gruppi di ragazzi, in particolare sul lungomare e nelle aree vicine. Sono stati identificati alcuni coinvolti, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli. La situazione ha portato a un aumento delle segnalazioni di episodi di violenza durante la movida estiva.

Ladispoli, 9 luglio 2026 – La movida estiva a Ladispoli torna al centro delle polemiche dopo una serie di episodi di violenza che, negli ultimi giorni, avrebbero coinvolto diversi giovani tra il centro cittadino e il lungomare. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il bilancio sarebbe di tre risse in pochi giorni e almeno due ragazzi finiti in ospedale. Una sequenza di aggressioni che ha riacceso l’allarme sicurezza nelle zone più frequentate della città durante le serate estive, tra locali, strade del centro e aree del lungomare. Risse a Ladispoli, due giovani in ospedale. Gli episodi sarebbero avvenuti in momenti diversi e in più punti della città. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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