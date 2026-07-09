Durante un intervento televisivo, un’ex ministra ha affermato che affrontare le crisi richiede coraggio. In passato, quando è stata incaricata di guidare il Ministero del Welfare in un periodo di forte crisi economica, ha promosso una riforma delle pensioni molto severa.

A mali estremi, estremi rimedi. Elsa Fornero, d’altronde, ci è abituata. Quando fu chiamata da Mario Monti a guidare il Ministero del Welfare in un momento critico per i conti dell’Italia, la giuslavorista torinese pensò bene di varare una riforma delle pensioni draconiana. Lacrime, sangue ed esodati. Un effetto collaterale, quest’ultimo, che le è rimasto appiccicato addosso anche un decennio abbondante dopo la fine della brevissima carriera politica. Oggi la professoressa è un’apprezzata commentatrice dei salotti di La7, dove basta attaccare chiunque sia di destra per ricevere un applauso. Ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda, è chiamata addirittura a dire la sua sul pallone e i Mondiali di calcio in corso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elsa Fornero nel pallone a La7: "Questione di coraggio"

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