In Onda Elsa Fornero sbrocca | Via tutti dai Mondiali

Elsa Fornero ha dichiarato che tutti dovrebbero lasciare i Mondiali. La frase è stata pronunciata dopo le partite in cui gli Stati Uniti sono stati sconfitti dal Belgio per 4-0. Nel frattempo, si è acceso il dibattito internazionale sul caso Balogun, che ha attirato molta attenzione.

Ora che gli Stati Uniti hanno preso quattro scoppole dal Belgio, forse, tutti sono più tranquilli. Intanto, però, il caso Balogun ha infiammato il mondo. L’ingerenza di Donald Trump ai mondiali di calcio, con conseguente diktat al presidente della FIFA, Gianni Infantino, di far giocare l’attaccante americano squalificato dopo un cartellino rosso nel turno precedente con la Bosnia, ha trovato dissenso su più fronti, compresa la UEFA. Di questo si è discusso anche a In Onda, talk di approfondimento estivo di La7, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. Ospite, in colleamento, Elsa Fornero, ex-ministro del lavoro e delle politiche sociali, con delega alle pari opportunità, nel governo Monti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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