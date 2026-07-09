Due ministri egiziani hanno annunciato il rafforzamento del supporto alle imprese africane attraverso un nuovo coordinamento tra i loro dipartimenti. Durante incontri ufficiali, il ministro degli Esteri e quello degli Investimenti e del Commercio estero hanno sottolineato l’obiettivo di potenziare gli investimenti egiziani in Africa, in linea con la Visione Egitto 2030. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto specifico del coordinamento o sulle tempistiche.

Rafforzare gli Investimenti Egiziani in Africa. Il Cairo, Egitto – I recenti incontri tra i ministri egiziani degli Esteri, Badr Abdelatty, e degli Investimenti e del Commercio estero, Mohamed Farid, hanno posto l’accento sull’importanza del coordinamento interministeriale nell’ambito della Visione Egitto 2030. L’obiettivo principale è quello di favorire l’espansione delle imprese egiziane nei mercati africani e attrarre maggiori investimenti esteri. Durante il colloquio, Abdelatty ha sottolineato il fermo impegno del governo egiziano per agevolare l’accesso delle aziende nazionali ai mercati del continente africano. Questo impegno si traduce in dialoghi costruttivi con i governi africani, nella rimozione di ostacoli burocratici e nel rafforzamento della cooperazione economica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Egitto: Ministri Abdelatty e Farid potenziano il supporto alle imprese africane con nuovo coordinamento.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Niente stelle africane ai Mondiali: la Fifa impone il cambio di maglia all’EgittoLa Fifa ha ordinato all’Egitto di cambiare maglia ai Mondiali, impedendo l’uso delle tradizionali maglie con le stelle africane.

Ue: deroga su energia. Oggi Consiglio ministri con misure per famiglie e impreseIl Consiglio dei ministri ha approvato nuove misure per famiglie e imprese in risposta alla crisi energetica.

Egitto, i ministri Abdelatty e Farid discutono il rafforzamento del coordinamento per sostenere le imprese in AfricaAbdelatty ha ribadito l'impegno del governo a facilitare l'accesso delle aziende egiziane ai mercati africani attraverso il dialogo con i governi del continente ... msn.com

Egitto: ministri Esteri e Petrolio incontrano rappresentanti ambasciate al Cairo per promuovere investimentiIl ministro egiziano degli Esteri, Badr Abdelatty, e quello del Petrolio e delle Risorse minerarie, Karim Badawi, hanno tenuto un ... agenzianova.com