Edoardo Bennato si esibirà dal vivo al Circo Massimo il 20 luglio, nell’ambito del suo tour “Quando sarò grande”. Sono in programma in tutto sei concerti in diverse città italiane, con questa data romana come uno degli appuntamenti principali. L'artista torna a esibirsi davanti al pubblico dopo un periodo di assenza, portando sul palco il repertorio del nuovo spettacolo.

Il ritorno dal vivo e il nuovo tour. Edoardo Bennato si prepara a riabbracciare il pubblico con una serie di sei concerti evento in tutta Italia. Tra le date più attese spicca il ritorno nella Capitale, fissato per il 20 luglio. Un appuntamento imperdibile per ripercorrere i brani capolavoro che hanno segnato la discografia di un artista capace di anticipare i tempi, rompendo da sempre schemi e convenzioni. Il titolo scelto per questa tournée dal vivo è Quando sarò grande, un chiaro richiamo alla celebre canzone “Quando sarai grande”, pubblicata nel 1977 all’interno dell’iconico album Burattino senza fili. Questo progetto live si preannuncia come un viaggio tra folk, punk e pop, guidato dal capitano del rock and blues italiano, da sempre un pensatore libero e visionario nel panorama musicale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Edoardo Bennato in concerto al Circo Massimo con il tour Quando sarò grande

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Edoardo Bennato: il 20 luglio in concerto al Circo Massimo. Dal vivo tutte le sue grandi hit

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