Cinque nuovi giocatori sono stati presentati alla Folgore prima della partita di esordio in Serie C. Tra loro, un centrocampista nato nel 2002, che ha trascorso la scorsa stagione tra Vicenza e Giugliano. La squadra si è allenata con i nuovi acquisti, pronti a esordire sul campo di Carate. La formazione si presenta rafforzata e pronta per la nuova stagione.

Cinque volti nuovi a Carate per l’esordio in Serie C della Folgore. Stefano Cester è un centrocampista del 2002 che nella passata stagione si è diviso a metà tra Vicenza e Giugliano. A Vicenza conclude anche il suo percorso giovanile dopo averlo avviato a Milano con l’Inter. Nel 202223 esordisce tra i professionisti con la maglia dell’Arzignano totalizzando 27 presenze, 2 reti e centrando la qualificazione ai playoff. L’anno successivo gioca 34 gare complessive con la Torres. Nella stagione 20242025 totalizza 21 presenze, 5 con la maglia del Vicenza, 16 da gennaio con l’Union Clodiense. In carriera può vantare 12 presenze e 3 reti con la nazionale italiana Under 16 e 7 presenze e 1 gol con la nazionale italiana Under 17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ecco i magnifici cinque. La Folgore si rafforza

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