Cinque nuotatori italiani sono stati convocati per gli Europei di Parigi, in programma dal 31 luglio al 16 agosto. La lista è stata annunciata dal direttore tecnico federale. La competizione si svolgerà nella capitale francese, coinvolgendo atleti di diverse specialità. La selezione italiana comprende cinque rappresentanti, pronti a competere nelle varie batterie di gara. La manifestazione si svolge in un impianto di grande livello, con numerose nazioni europee partecipanti.

Firenze vede l’Europa. Il direttore tecnico federale Cesare Butini ha ufficializzato le convocazioni azzurre per gli Europei di nuoto in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. L’Italia vi parteciperà con 48 atleti (26 uomini, 22 donne), cinque dei quali della Rari Nantes Florentia: seconda società civile più rappresentata, alle spalle della sola Aniene con tredici convocati. A difendere i colori biancorossi saranno Lorenzo Gargani, Giovanni Guatti, Filippo Megli, Matilde Biagiotti e Bianca Nannucci, ribadendo la profondità tecnica di un movimento capace di esprimere atleti di vertice sia nel settore maschile sia in quello femminile.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Europei di Parigi, i magnifici cinque della Rari

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