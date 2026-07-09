eccellenze del made in italy arriva un francobollo dedicato alla storia di amplifon

Un nuovo francobollo dedicato alla storia di Amplifon, azienda leader mondiale nei servizi per la cura dell’udito, sarà emesso. Fondata a Milano nel 1950, l’azienda rappresenta un punto di riferimento internazionale nel settore del Made in Italy. Il francobollo celebra le eccellenze italiane e la lunga tradizione dell’azienda nel campo delle soluzioni uditive. La emissione è prevista in via ufficiale e farà parte di una serie dedicata alle imprese di rilievo del paese.

Ci sono aziende che fanno grande il sistema del Made in Italy, diventando punti di riferimento nel proprio settore a livello globale. Tra queste c’è sicuramente Amplifon, azienda leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, fondata a Milano nel 1950. A coronamento di un percorso di crescita e internazionalizzazione che dura da oltre 75 anni, un importante riconoscimento arriva dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha emesso un francobollo dedicato alla società nell’ambito della serie tematica “Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”. Il francobollo, emesso in oltre 170mila esemplari,... 🔗 Leggi su Tpi.it

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Eccellenze del Made in Italy, arriva un francobollo dedicato ad Amplifon

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