eccellenza il tropical accoglie pasolini e saluta il bomber pacchioni

Il Tropical Coriano ha annunciato l’ingaggio di Pasolini e la partenza di Pacchioni. La società ha rafforzato la difesa e migliorato il centrocampo con tre nuovi acquisti. Nessun dettaglio economico o termini contrattuali sono stati comunicati. La squadra si prepara al prossimo campionato con queste mosse, senza ulteriori conferme sui progetti a lungo termine.

Soffia un vento di freschezza e solidità sul prato del Tropical Coriano, pronto a ridisegnare il proprio mosaico in vista del prossimo campionato. La società biancorossoblù ha gettato le fondamenta per il futuro, blindando la cassaforte difensiva e iniettando linfa verde e dinamismo a centrocampo con tre innesti mirati. La nuova colonna portante della retroguardia è Marco Pasolini. Difensore centrale classe 2003, nato all’ombra del Titano, Pasolini è un calciatore che unisce la freschezza della gioventù a una maturità calcistica già strutturata. Cresciuto nel vivaio della San Marino Academy, ha già respirato l’aria della serie D con la Sammaurese e l’intensità dell’Eccellenza a Pietracuta, dove ha militato dal 2022 fino allo scorso campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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