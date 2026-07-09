È morto Piero Fagone storico cronista del Giornale di Sicilia

È morto Piero Fagone, noto cronista del Giornale di Sicilia e ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Era riconosciuto come una delle figure più autorevoli del giornalismo siciliano. Fagone era anche padre di un collega giornalista. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore giornalistico regionale.

Il giornalismo siciliano perde una delle sue figure più autorevoli. , già presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e padre del collega Virgilio Fagone. Piero Fagone si era avvicinato al giornalismo fin da giovanissimo. La sua prima palestra professionale fu l'informazione sportiva, un percorso che ha accomunato molti cronisti della sua generazione. Nel corso della sua lunga carriera collaborò con i servizi giornalistici della Rai in Sicilia, con quotidiani nazionali a partire da La Nazione e con l'Agenzia Italia, della quale fu responsabile per la Sicilia per quasi trent'anni. Fu inoltre corrispondente del... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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