È morta Bonnie Tyler la cantante di Total Eclipse of the Heart A maggio il ricovero per un intervento chirurgico d’urgenza all’intestino

Bonnie Tyler, cantante britannica nota per “Total Eclipse of the Heart” e “It’s a Heartache”, è deceduta all’età di 75 anni. A maggio era stata ricoverata per un intervento chirurgico d’urgenza all’intestino. La cantante, nota nel mondo della musica, non è sopravvissuta alle complicazioni post-operatorie. La sua scomparsa è stata annunciata dai familiari.

Mondo della musica in lutto. È morta all’età di 75 anni Bonnie Tyler, cantante britannica nota per grandi successi come “Total Eclipse of the Heart” e “It’s a Heartache”. “La famiglia e il team di Bonnie annunciano con profondo dolore la sua improvvisa scomparsa avvenuta ieri sera in ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui era in cura – si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale dell’artista – Rilasceremo un ulteriore comunicato, ma per ora chiediamo rispetto per la nostra privacy in questo momento di dolore”. Nata in Galles con il nome di Gaynor Hopkins, la cantante icona degli Anni 80 era stata ricoverata a Faro, dove possedeva una casa, nel maggio scorso a causa di un intervento chirurgico d’urgenza all’intestino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Bonnie Tyler, la cantante di Total Eclipse of the Heart, è morta all'età di 75 anni

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