Dune – Parte Tre | il capitolo finale arriva al cinema il 16 dicembre

A dicembre nelle sale. Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures presentano Dune – Parte Tre, il capitolo conclusivo della trilogia diretta dal candidato all’Oscar® Denis Villeneuve, che porta sul grande schermo l’epica visione tratta dai romanzi di Frank Herbert. Ambientato quasi vent’anni dopo l’ascesa di Paul Atreides al trono imperiale, il film racconta un Impero ormai segnato dal suo governo. Divenuto un sovrano tanto potente quanto spietato, Paul è costretto a fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte mentre antichi alleati riemergono, nuove e inquietanti minacce prendono forma e il tradimento si cela dietro ogni alleanza.... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Dune- Parte Tre Teaser trailer Ufficiale: Da pelle d'oca!

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