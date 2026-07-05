Durante l’Italian Global Series a Rimini, la conduttrice tv ha parlato di temi personali e di intrattenimento. Ha menzionato l’estate, i figli, le serie tv e ha fatto riferimento a Selvaggia Lucarelli. L’evento si svolge in questi giorni nella cittadina, dove l’intervistata ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita e sui suoi interessi senza entrare in approfondimenti o commenti.

A bbiamo incontrato Simona Ventura, ospite dell’ Italian Global Series, che si sta svolgendo in questi giorni a Rimini. Proprio nella cittadina romagnola, dal 31 luglio al 10 agosto, la conduttrice televisiva, insieme al marito Giovanni Terzi, si occuperà della settima edizione del ciclo di incontri La Terrazza della Dolce Vita, tra politica, cinema, cultura e sport. Ventura ci ha raccontato la sua passione per le serie tv, per l’estate («È la mia stagione preferita, del suo futuro in tv (anche se ancora top secret) e di Selvaggia Lucarelli, nuova conduttrice de L’Isola dei famosi. “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci cambia tutto: addio a Selvaggia Lucarelli e nuove regole X Leggi anche › Selvaggia Lucarelli è la conduttrice dell’Isola dei famosi 2026 assieme ad Alvin Simona Ventura: «L’estate è la mia stagione preferita». 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - La conduttrice tv all'Italian Global Series di Rimini parla d'estate, di figli, serie tv e Selvaggia Lucarelli

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