Due cuori in affitto diventa un film | cosa sappiamo dell' adattamento di Prime video

Da movieplayer.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Annunciato al Prime Video Presents 2026 Due cuori in affitto, secondo adattamento della piattaforma di un romanzo dell'autrice Felicia Kingsley. Prime Video sembra ormai diventata la casa ufficiale degli adattamenti romance, e le novità svelate durante i Prime Video Presents 2026 non hanno fatto altro che confermarlo. Dopo il già noto progetto su Non è un paese per single, è in arrivo sulla piattaforma un altro attesissimo film tratto dai romanzi di Felicia Kingsley (pseudonimo di Serena Artioli), indiscussa regina delle storie romantiche. Stiamo parlando di Due cuori in affitto, bestseller edito da Newton Compton e capostipite della fortunata serie dedicata all'amatissimo personaggio di Blake Avery. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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