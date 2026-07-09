Due club stranieri hanno mostrato interesse per Romelu Lukaku, dopo le prestazioni positive al Mondiale. La Turchia è tra le nazioni coinvolte, con voci che indicano possibili mosse di mercato che potrebbero influenzare il Napoli. Nessuna ufficialità è stata comunicata, e le trattative sono ancora in fase preliminare. Il calciatore, attualmente in forza al club italiano, continua a essere sotto osservazione da parte di diverse squadre estere.

L’ottimo Mondiale finora disputato ha riacceso l’interesse sul calciatore del Napoli Romelu Lukaku. “Dalla Turchia, intanto, arriva la notizia che potrebbe in qualche modo rivoluzionare il mercato del Napoli. Romelu Lukaku, tre gol al mondiale, è nel mirino del Besiktas. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, il club turco ha intensificato in maniera decisa la propria campagna di rafforzamento in attacco, spostando tutti gli sforzi su Big Rom dopo il mancato raggiungimento di un accordo per Dusan Vlahovic. La dirigenza del Besiktas si è focalizzata sul centravanti belga, attualmente in forza al Napoli. Il club avrebbe già preso contatti con l’entourage del giocatore. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Due club esteri fanno sul serio per Lukaku

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