Doruk dichiara il suo amore ad Asiye Melisa pressa Kadir per avere una risposta 

Da iodonna.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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D opo la vittoria di Asiye al concorso musicale e la speranza di un nuovo inizio per i fratelli Eren, la serenità dura pochissimo. Nelle nuove puntate di Tutto per la mia famiglia, in onda su Canale 5, nuovi drammi sono al centro della trama. Tra gli studenti dell’Ataman College, inoltre, i rapporti diventano sempre più tesi. Le nuove puntate, che durano ben due ore, vanno in onda oggi e domani, giovedì 9 e venerdì 10 luglio, alle 16:45, dopo Far Away. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › Kenan perde la vita in un incidente: le anticipazioni di oggi e domani di “Tutto per la mia famiglia” Tutto per la mia famiglia, anticipazioni puntata 9 e 10 luglio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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