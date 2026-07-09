D opo la vittoria di Asiye al concorso musicale e la speranza di un nuovo inizio per i fratelli Eren, la serenità dura pochissimo. Nelle nuove puntate di Tutto per la mia famiglia, in onda su Canale 5, nuovi drammi sono al centro della trama. Tra gli studenti dell’Ataman College, inoltre, i rapporti diventano sempre più tesi. Le nuove puntate, che durano ben due ore, vanno in onda oggi e domani, giovedì 9 e venerdì 10 luglio, alle 16:45, dopo Far Away. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › Kenan perde la vita in un incidente: le anticipazioni di oggi e domani di “Tutto per la mia famiglia” Tutto per la mia famiglia, anticipazioni puntata 9 e 10 luglio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Doruk dichiara il suo amore ad Asiye, Melisa pressa Kadir per avere una risposta

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Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 26 giugno 2026: Asiye e Doruk in sintonia, alla festa di Melisa…Durante la festa di Melisa, Asiye e Doruk sono visibilmente in sintonia, condividendo momenti di vicinanza tra gli invitati.

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Tutto per la mia famiglia trame 13/7: Doruk dichiara il suo amore a Asiye, in partenzaDoruk senza muri in Tutto per la mia famiglia: apre il suo cuore ad Asiye che è commossa ma non vede futuro perché deve trasferirsi dallo zio ... it.blastingnews.com

Doruk che resta incantato dalla voce di Asiye, canta con lei e poi le dice: Devo ammetterlo, sei brava. Mi hai emozionato. Piccolezze che fanno già bene al cuore Il suo lato più dolce sta iniziando a farsi vedere #TuttoPerLaMiaFamiglia #AsDor - X x.com

Tutto per la mia famiglia, episodi al 17 luglio: Doruk si dichiara alla giovane ErenNegli episodi della soap turca Tutto per la mia famiglia, in programmazione su Canale 5 da lunedì 13 a venerdì 17 luglio 2026, dopo aver capito di essersi innamorato, Doruk Atakul (Onur Seyit Yaran) a ... it.blastingnews.com