Dopo Francia-Marocco e Norvegia-Inghilterra Spagna-Belgio e Argentina-Svizzera | il tabellone aggiornato

Da sportmediaset.mediaset.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Mondiale 2026 è la prima edizione con 48 squadre, con 16 in più rispetto alle edizioni precedenti. L'espansione ha eliminato il passaggio diretto agli ottavi di finale, introducendo per la prima volta i sedicesimi di finale come turno a eliminazione diretta. Dopo le partite tra Francia e Marocco, Norvegia e Inghilterra, Spagna e Belgio, e Argentina e Svizzera, il torneo prosegue con questa nuova struttura.

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Il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale ha introdotto 16 nazionali in più rispetto al passato cancellando il vecchio passaggio diretto agli ottavi: per la prima volta, i tifosi hanno assistito a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i sedicesimi di finale. Poi ottavi, quarti, semifinali sino all'ultimo atto della finale del 19 luglio alle 21. Ecco il tabellone aggiornato dei Mondiali., I quarti di finaleQuarto 1: FRANCIA-MAROCCO 2-0Quarto 2: NORVEGIA-INGHILTERRA sabato 11 luglio, ore 23Quarto 3: SPAGNA-BELGIO venerdì 10 luglio, ore 21Quarto 4:... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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