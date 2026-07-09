Dopo Francia-Marocco e Norvegia-Inghilterra Spagna-Belgio e Argentina-Svizzera | il tabellone aggiornato

Notizia in breve

Il Mondiale 2026 è la prima edizione con 48 squadre, con 16 in più rispetto alle edizioni precedenti. L'espansione ha eliminato il passaggio diretto agli ottavi di finale, introducendo per la prima volta i sedicesimi di finale come turno a eliminazione diretta. Dopo le partite tra Francia e Marocco, Norvegia e Inghilterra, Spagna e Belgio, e Argentina e Svizzera, il torneo prosegue con questa nuova struttura.