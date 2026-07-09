Dal 29 luglio al 2 agosto, il porto di Formia ospiterà nuovamente Dinner in the Sky, con il ristorante sospeso a 50 metri sopra il mare. L’evento prevede cinque giorni di colazioni, pranzi e cene tra il cielo e l’acqua. La manifestazione, già svoltasi nel 2024, si svolgerà nello stesso luogo, attirando i visitatori con la sua struttura elevata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Formia si prepara a riaccogliere uno degli appuntamenti più spettacolari dell’estate. Dal 29 luglio al 2 agosto Dinner in the Sky tornerà al Porto Amerigo Vespucci, riportando in città il ristorante sospeso a 50 metri d’altezza che aveva già conquistato il pubblico nell’edizione del 2024. Per cinque giorni saranno proposte colazioni all’alba, pranzi panoramici, aperitivi, apericene e cene al tramonto, con posti limitati e prenotazioni già aperte. La seconda edizione dopo il debutto del 2024. Il ritorno a Formia arriva dopo il positivo riscontro ottenuto dalla prima edizione. Il format internazionale, già protagonista in numerose città del mondo, sarà nuovamente ospitato in una delle aree più suggestive del litorale laziale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Dinner in the Sky torna in provincia di Latina: cinque giorni di colazioni, pranzi e cene sospesi tra cielo e mare

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