depositato ricorso per danno temuto nei confronti della regione

È stato presentato un ricorso per danno temuto contro la Regione da parte dei comitati di Traversara e Villanova, frazioni di Bagnacavallo colpite da alluvioni nel 2023 e 2024. I rappresentanti delle comunità chiedono interventi e misure di sicurezza per prevenire futuri eventi alluvionali. La richiesta si basa su danni potenziali che potrebbero verificarsi a causa di carenze nelle azioni di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico.

Non si placa la ricerca di sicurezza dei comitati degli alluvionati di Traversara e Villanova, le frazioni di Bagnacavallo gravemente colpite dalle alluvioni del 2023 e del 2024. Delusi dai tempi della burocrazia che sembrano infiniti, i due comitati, quello degli alluvionati di Villanova e il Comitato Progetto futuro sicuro di Traversara, hanno deciso di passare alle vie legali per tutelare la sicurezza dei cittadini e del territorio. Nei giorni scorsi, tramite l’avvocato Adriano Travaglia del Foro di Bologna, i due Comitati hanno depositato ufficialmente un ricorso d’urgenza per "danno temuto" nei confronti della Regione Emilia-Romagna. "La decisione di adire le vie legali – spiegano – nasce dallo stato di grave e persistente pericolo in cui versano le aree colpite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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