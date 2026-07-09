De Gregorio | Ho gestito Eav senza compromessi ma quante pressioni dai politici
Umberto De Gregorio ha dichiarato di aver gestito Eav senza compromessi, affrontando numerose pressioni da parte dei politici. La sua esperienza come amministratore si è conclusa con le dimissioni di due membri del consiglio di amministrazione, Paola Capobianco e Fabrizio Martone. Non sono stati forniti dettagli sui motivi delle dimissioni o sulle pressioni subite.
Umberto De Gregorio, la sua esperienza di amministratore Eav è stata interrotta dalle dimissioni dei due componenti del cda, Paola Capobianco e Fabrizio Martone. Ritiene di essere stato vittima di un disallineamento temporale: ha risanato i conti di Eav, ma non è riuscito a risolvere in tempo i problemi concreti del servizio, con i ritardi dei treni nuovi della Vesuviana?«Abbiamo assunto 1.250 persone. Avviato investimenti per diversi miliardi. Messo in esercizio treni nuovi sulla metropolitana, sulla Cumana, sulla Piedimonte e Benevento. Sulla gomma, da 110 bus con età media di 18 anni, oggi siamo a 400 bus con età media di 5 anni. Abbiamo ereditato il fallimento di Eavbus e Ctp. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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