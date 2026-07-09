Umberto De Gregorio ha dichiarato di aver gestito Eav senza compromessi, affrontando numerose pressioni da parte dei politici. La sua esperienza come amministratore si è conclusa con le dimissioni di due membri del consiglio di amministrazione, Paola Capobianco e Fabrizio Martone. Non sono stati forniti dettagli sui motivi delle dimissioni o sulle pressioni subite.

Umberto De Gregorio, la sua esperienza di amministratore Eav è stata interrotta dalle dimissioni dei due componenti del cda, Paola Capobianco e Fabrizio Martone. Ritiene di essere stato vittima di un disallineamento temporale: ha risanato i conti di Eav, ma non è riuscito a risolvere in tempo i problemi concreti del servizio, con i ritardi dei treni nuovi della Vesuviana?«Abbiamo assunto 1.250 persone. Avviato investimenti per diversi miliardi. Messo in esercizio treni nuovi sulla metropolitana, sulla Cumana, sulla Piedimonte e Benevento. Sulla gomma, da 110 bus con età media di 18 anni, oggi siamo a 400 bus con età media di 5 anni. Abbiamo ereditato il fallimento di Eavbus e Ctp. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - De Gregorio: «Ho gestito Eav senza compromessi, ma quante pressioni dai politici»

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