L’assemblea dei soci di EAV si è riunita questa mattina per approvare le dimissioni del Consiglio di Amministrazione, segnando la fine dell’epoca guidata da De Gregorio. La società pubblica della Regione Campania, che gestisce servizi di trasporto, ha quindi avviato un nuovo ciclo amministrativo. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante la riunione, senza ulteriori dettagli sui motivi. Nessuna data è stata ancora fissata per la nomina di un nuovo consiglio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è riunita stamani l’assemblea dei soci di EAV (Ente Autonomo Volturno), Società pubblica della Regione Campania che gestisce il trasporto pubblico locale, per l’approvazione del bilancio 2025, che chiude con un utile di 5,5 milioni di euro, e del nuovo statuto sociale varato con delibera di giunta regionale lo scorso 25 giugno. La Regione ha preso atto e accettato le dimissioni presentate nel corso della seduta dai due Consiglieri, Paola Capobianco e Fabrizio Martone che, come previsto dal nuovo statuto determinano la decadenza del Consiglio di amministrazione. L’organo amministrativo è stato invitato a... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - EAV, dimissioni del CdA: finisce l’era De Gregorio

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