Jimmy Tatro è in trattative avanzate per partecipare a DC Crime, una nuova serie live-action che si inserisce come spin-off di Superman. La produzione si concentrerà sul personaggio di Jimmy Olsen e fa parte di un’espansione dell’universo DC, ancora in fase di sviluppo. La notizia è stata resa nota da una fonte esclusiva.

L’universo cinematografico e televisivo della DC si appresta a espandersi con un progetto decisamente insolito e originale. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Deadline, l’attore Jimmy Tatro è attualmente in trattative avanzate per entrare nel cast di DC Crime, la nuova serie live-action nata come spin-off di Superman incentrato su Jimmy Olsen. Lo show, sviluppato per la piattaforma streaming HBO Max in collaborazione con Warner Bros. Television e sotto la supervisione dei boss dei DC Studios James Gunn e Peter Safran, rappresenta una delle scommesse più intriganti del nuovo corso editoriale, ancor prima che la serie principale incentrata sul personaggio di Jimmy Olsen riceva ufficialmente il semaforo verde definitivo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - DC Crime: Jimmy Tatro in trattative per la serie spin-off di Superman

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Gorilla Grodd Has Been Cast For DCU's Jimmy Olsen Series!

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