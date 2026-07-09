Danni alla rete ferroviaria | Campania penalizzata da stop ritardi e cancellazioni
La circolazione ferroviaria sulla linea Salerno-Paola è sospesa, così come sui tratti Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola, a causa di danni all'infrastruttura causati da ignoti. La situazione ha provocato stop, ritardi e cancellazioni di treni nella regione. Nessun dettaglio è stato fornito sulle modalità di danneggiamento o sugli eventuali responsabili. La ripresa del servizio non è ancora stata comunicata.
Tempo di lettura: < 1 minuto Circolazione sospesa sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola per danni all’infrastruttura da parte di ignoti. Lo rende noto un comunicato di Rfi. Al momento, da Battipaglia a Paola non circolano i treni. È in corso la riprogrammazione dell’offerta con l’attivazione dei bus. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura, perciò i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero registrare ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Nel frattempo, sono in corso le verifiche da parte delle Autorità competenti per risalire agli autori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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