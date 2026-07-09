Danni alla rete ferroviaria | Campania penalizzata da stop ritardi e cancellazioni

Notizia in breve

La circolazione ferroviaria sulla linea Salerno-Paola è sospesa, così come sui tratti Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola, a causa di danni all'infrastruttura causati da ignoti. La situazione ha provocato stop, ritardi e cancellazioni di treni nella regione. Nessun dettaglio è stato fornito sulle modalità di danneggiamento o sugli eventuali responsabili. La ripresa del servizio non è ancora stata comunicata.