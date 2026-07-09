Daniel Tafa trafitto da una scheggia sul lavoro e morto a 22 anni la perizia | Incidente si poteva evitare

Notizia in breve

Un giovane di 22 anni è morto dopo essere stato colpito da una scheggia sul luogo di lavoro. La Procura di Pordenone ha disposto una consulenza tecnica che ha concluso come l’incidente fosse “prevedibile ed evitabile”. La vittima ha subito l’incidente durante un’attività lavorativa, ma non sono stati specificati ulteriori dettagli sulle circostanze. La relazione si basa su un’analisi delle modalità dell’incidente e delle misure di sicurezza presenti.