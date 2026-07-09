Daniel Tafa trafitto da una scheggia sul lavoro e morto a 22 anni la perizia | Incidente si poteva evitare
Un giovane di 22 anni è morto dopo essere stato colpito da una scheggia sul luogo di lavoro. La Procura di Pordenone ha disposto una consulenza tecnica che ha concluso come l’incidente fosse “prevedibile ed evitabile”. La vittima ha subito l’incidente durante un’attività lavorativa, ma non sono stati specificati ulteriori dettagli sulle circostanze. La relazione si basa su un’analisi delle modalità dell’incidente e delle misure di sicurezza presenti.
Secondo una consulenza tecnica disposta dalla Procura di Pordenone, la morte del 22enne Daniel Tafa, trafitto da una scheggia mentre lavorava, sarebbe stata "prevedibile ed evitabile". Evidenziate gravi carenze nelle misure di sicurezza e nell'organizzazione aziendale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La madre di Daniel Tafa, morto sul lavoro a 22 anni trafitto da una scheggia incandescente.
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Avrei tanto voluto dirgli buon compleanno qui a casa, ma sono dovuta andare a fargli gli auguri in cimitero. Sono le parole di Donika, la mamma di Daniel Tafa, morto a soli 22 anni dopo essere stato trafitto da una scheggia incandescente mentre lavorava. facebook
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